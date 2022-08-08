Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизеля: за сколько теперь можно заправиться этими видами топлива

Так, за прошлую неделю (29 июля – 5 августа) средняя цена в стране бензина А-95 снизилась на 54 коп./л и составила 49,95 грн/л .

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что бензин А-95 премиум подешевел на 44 коп./л – до 51,26 грн/л, а дизельное топливо – на 1,13 грн./л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) снизила цены на бензин на 1 грн/л и дизельное топливо — на 2 грн/л. В частности, бензин марки А-92 подешевел до 48 грн/л, А-95 – до 49,50 грн/л, премиальная марка А-95 – до 49,50 грн/л и ДТ – до 53,00 грн/л.

В сети "Нефтек" цены на бензины и ДТ уменьшились на 0,99-2,99 грн/л: А-95+ – до 55 грн/л и ДТ – до 56 грн/л. KLO снизило цены на обычный А-95 до 50,77 грн/л (-1,20 грн/л). В сети Chipo "пятерка плюс" подешевела на 0,62 грн/л, до 51,38 грн/л, ДТ – на 3,68 грн/л, до 54,22 грн/л.

Такие сети, как "Авантаж 7", Mango, Motto и другие, снизили цену всех видов топлива на 0,1-5 грн/л.

Фото: enkorr.ua

Напомним, 15 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%. Это позволило снизить цены на топливо на 12-13 грн/л.

Добавим, что в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Читайте также:

Водителям рассказали, чего ожидать со стоимостью и наличием топлива до конца лета в Украине: мнение экспертов

Украинские АЗС снизили цены на автогаз: сколько теперь им стоит заправиться

Как изменился спрос на автомобили в Украине из-за дефицита топлива