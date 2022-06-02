Украинские АЗС изменили стоимость всех видов топлива: сколько теперь стоит ими заправиться

Украинские АЗС изменили стоимость всех видов топлива: сколько теперь стоит ими заправиться

В Украине сети АЗС скорректировали цены на бензин, дизельное горючее и автогаз.

Как известно, на данный момент дефицит топлива все еще присутствует, а потому очереди на АЗС стало в последнее время уже привычным явлением. Оттуда и повышение стоимости.

О том, какие сейчас цены в Украине на топливо, сообщает Auto.RIA.

Стоит отметить, что в таблице представлены усредненные цены заправок по всей Украине, которые могут отличаться в городах, в зависимости от региона страны.

Бензин категории А-95 и дизельное топливо есть практически на всех заправках Украины. Минимальная цена бензина А-95 на заправке UPG – 48,90 грн/л . На 1 гривну и 10 копеек дороже его продают в компаниях "Авиас" и "Укрнафта" – по 50 грн/л. По самой дорогой цене этот бензин можно приобрести на заправках "Манго" и "Укр-Петроль" – по 51,99 и 51,50 грн/л соответственно.

Дизельное топливо по минимальной цене продают на заправке "БРСМ-Нефть" — по 54,99 грн/л . На одну копейку дороже можно купить на заправках "Авиас" и "Укрнафта" — по 55 грн/л. Дороже всего дизтопливо продают "Манго" и "Укр-Петроль" — по 57,99 и 57,50 грн/л соответственно.

Автогаз есть только на трех заправках – "ОККО", "Авиас" и "Автотранс" – его цена от 39,93 до 41 грн/л .

Бензин премиум-класса А-95+ продается на заправках "UPG" и "ОККО" по цене 49 и 52 грн/л соответственно. Также четыре из представленных заправок предлагают водителям заправиться бензином А-92 – его цена колеблется от 49 до 50 грн/л .

Фото: auto.ria.com

Фото: auto.ria.com

Напомним, 15 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%. Это позволило снизить цены на топливо на 12-13 грн/л.

В Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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