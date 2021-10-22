Украинские АЗС получили новую предельную стоимость на топливо: сколько должны максимально стоить бензин и дизель

Украинские АЗС получили новую предельную стоимость на топливо: сколько должны максимально стоить бензин и дизель

Вскоре стоит ожидать повышения цен.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 28,20 гривен за литр, для дизельного топлива — 25,07 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,72 коп./литр и 0,63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,2 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,07 грн/л. Обнародование "Минэкономики" средних цен одного литра ДТ и бензина проводиться ежемесячно — 3, 13 и 23 числа.

Отметим, последний раз эти данные обновлялись в середине октября.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере 27 долл./т, или плюс 66 коп./л (с НДС) в стоимость бензина и 73 коп./л (с НДС) — в ДТ. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

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