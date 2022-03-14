Украинские АЗС получили новую предельную стоимость топлива: какова должна быть максимальная цена на бензин и дизель

Украинские АЗС получили новую предельную стоимость топлива: какова должна быть максимальная цена на бензин и дизель

Заправиться станет значительно дороже.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 38,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 39,90 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 5,18 грн/литр – для бензина и на 8,98 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 43,52 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 44,90 грн/л.

Отметим что вВ последний раз эти данные обновлялись в начале марта.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие расходы сетей АЗС в размере 27 долл./т или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензина и 73 коп./л (с НДС) – к ДТ. В частности, было принято изменение правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). С конца февраля 2022 года они снижены до 5 грн/литр и 4,55 грн/литр соответственно.