Украинские АЗС получили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена бензина и дизеля

Украинские АЗС получили новую предельную стоимость топлива: какой должна быть максимальная цена бензина и дизеля

На этот раз поднятие не существенно, однако оно все же есть.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 32,39 гривен за литр, для дизельного топлива — 29,33 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 64 коп./литр – для бензина и на 26 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 37,39 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 36,33 грн/л.

Отметим, что в последний раз эти данные обновлялись в середине февраля.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие расходы сетей АЗС в размере 27 долл./т или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензина и 73 коп./л (с НДС) – к ДТ. В частности, было принято изменение правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

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