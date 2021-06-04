Украинские АЗС скорректировали цены автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Его стоимость показала падение.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 28 мая по 4 июня, изменили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 коп./л.

Так, автогаз в сети AMIC подешевел на 20 коп./л, до 15,26 грн/л, в сети ZOG — на 50 коп./л, до 14,99 грн/л. Такие сети как Олас, Motto и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л.

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На станциях "БРСМ-Нафта" в Винницкой и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 50 коп./л и 20 коп./л соответственно, до 15,99 грн/л. В то же время в Черкасской — на 20 коп./л, в Днепропетровской области ресур подорожал на 10 коп./л, до 15,29 грн/л. В результате средняя розничная цена ресурса по сети уменьшилась на 8 коп./л, до 15,83 грн/л.

Средняя стоимость СУГ в Украине 4 июня составила 15,69 грн/л (-2 коп./л за неделю).

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, с учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн за литр на бензин и 7 грн за литр на дизельное топливо, предельная стоимость бензина А-95 составляет 29,92 грн за литр, что на 8 коп./литр выше цены, установленной на последнюю декаду мая. Предельная цена ДТ, в свою очередь, установлена на уровне 27,91 грн за литр (+2 коп./литр).

Добавим, Кабмин разрешил АЗС повысить стоимость бензина и дизельного топлива.

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