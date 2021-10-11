Украинские АЗС скорректировали цены автогаза: за сколько сейчас им можно заправиться

Украинские АЗС скорректировали цены автогаза: за сколько сейчас им можно заправиться

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Ряд украинских АЗС в течение прошедших выходных, с 9 по 11 октября, изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя цена голубого топлива продолжили бить рекорды, она выросла на 17 коп./л и достигла 18,28 грн/л.

Стоимость сжиженного газа в самой консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 43-50 коп./л, до 17,60-17,68 грн/л. SOCAR поднял цены на 25 коп./л, до 18,98 грн/л.

Shell и "Автопорт" подняли цены на 36 и 30 коп./л, до 18,34 и 18,80 грн/л соответственно. Такие сети как "БРСМ-Нафта", Prime, "Овис", "Кворум", BVS, Chipo, Mango и Motto повысили цены в пределах 10-30 коп./л.

enkorr.ua

Отмечается, что на фоне роста мировых цен с начала июля сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 11 октября средняя стоимость в группе выросла на 4 грн/л, в рознице — на 2,91 грн/л.

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Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,23 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 33 коп./литр и 64 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,50 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,23 грн/л.

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