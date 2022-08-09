Украинские АЗС скорректировали цены на автогаз: какова теперь его стоимость

Ряд сетей в среду, 9 августа, снова снизили цены на голубое топливо.

Так, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС "Приват" ("Укрнефть", "Авиас" и другие) снизилась на 0,24-0,40 грн/л – до 26,85 грн/л .

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,31 грн/л и 0,08 грн/л - до 27,67 и 27,98 грн/л соответственно. Кроме того, на 0,2-1,24 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", KLO, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Следует отметить, что сейчас самый дешевый газ реализует столичная сеть "Авантаж 7" — за 25,95 грн/л.

Вашему вниманию изменения в стоимости автогаза на украинских АЗС:

Фото: enkorr.ua

Снижение цены, как отмечают операторы, обусловлено профицитом ресурса на рынке, из-за чего цена в группе продемонстрировала существенное снижение. По данным "А-95", в июле было импортировано 77 тыс. т автогаза, что на 8% больше чем в июне.

Читайте также:

Зарабатывал 100 тыс. грн за ночь: во Львовской области 19-летний парень придумал, как воровать топливо из нефтепровода (фото)

В Украине снизились цены на бензин и дизельное топливо в опте: какая ситуация со стоимостью в регионах

Водителям рассказали, чего ожидать со стоимостью и наличием топлива до конца лета в Украине: мнение экспертов