Украинские АЗС скорректировали цены на автогаз: за сколько им теперь можно заправиться

Украинские АЗС скорректировали цены на автогаз: за сколько им теперь можно заправиться

Некоторые снизили стоимость.

Ряд украинских сетей АЗС за прошедшие выходные, с 28 по 31 января , изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, группа снизила цены в среднем на 9-10 коп./л, до 18,19–18,20 грн/л. Наибольшее падение цен в сети зафиксировано в Черниговской и Черкасской областях, где ресурс подешевел на 35 коп./л и 30 коп./л, до 18,38 и 17,95 грн/л соответственно. В некоторых других регионах продукт подешевел на 10–35 коп./л.

В то же время такие сети, как "БРСМ-Нефть" и Motto, подняли цены в среднем на 4-6 коп./л до 19,08 и 18,88 грн/л. С учетом скидки в размере 1 грн/л, предлагаемой "БРСМ", разница в ценах этой сети и в сети "Привата" составляет около 1 грн/л.

Также снизила цены и сеть "Параллель". Автогаз в этой сети подешевел на 30 коп./л - до 19,65 грн/л.

Средняя цена автогаза 31 января по Украине составила 18,93 грн/л (-3 коп./л до 28 января).

enkorr.ua

По данным Консалтинговой группы "А-95", оптовые цены на сжиженный газ начали дешеветь с начала января. Так, в период с 5 по 28 января цена продукта в опте снизилась на 1 030 грн/т, до 28 870 грн/т. Кроме того, на прошлой неделе ресурс на аукционах государственной "Укргаздобычи" подешевел на 1 920 грн/т, до 26 072 грн/т.

Средняя розничная цена автогаза на уровне 19 грн/л удерживалась с конца ноября прошлого года.

Ранее рассказывалось о том, что АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива.