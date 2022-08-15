Украинские АЗС скорректировали цены на автогаз: за сколько теперь им можно заправиться

Так, средняя цена на автогаз в Украине упала на 31 коп./литр – до 26,68 грн/литр .

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка, передает Enkorr.

Отмечается, что такие сети, как OKKO и WOG, скорректировали стоимость голубого топлива на 28 и 50 коп./литр, до 26,92 и 26,96 грн/литр соответственно. Также, как и WOG, на 50 коп./литр снизили цены: "Нефтек" (26,99 грн/литр) и BVS (27,79 грн/литр).

Больше всего "сбросила" на автогаз "Укрнафта" (-0,65 – до 26,22 грн/литр). Неизменной осталась стоимость этого вида топлива на KLO (25,63 грн/литр), "Укргаздобыче" (27 грн/литр), UPG (26,27 грн/литр), "Авантаж 7" (24,55 грн/литр) и Манго (26,17).

Вашему вниманию изменения в стоимости автогаза на всех украинских АЗС:

Фото: enkorr.ua

Снижение цены, как отмечают операторы, обусловлено профицитом ресурса на рынке, из-за чего цена в группе продемонстрировала существенное снижение. По данным "А-95", в июле было импортировано 77 тыс. т автогаза, что на 8% больше чем в июне.

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