Украинские АЗС скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

Удорожание произошло существенное.

Ряд украинских сетей АЗС за прошедшие выходные, с 4 по 7 февраля , изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что розничные сети АЗС повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1,6 грн/л.

На станциях сети БРСМ-Нефть бензин подорожал на 45 коп./л: бензин А-92 – до 31,53 грн/л, бензин А-95 – до 32,53 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,55 грн/л до 31,53 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

На Prime все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 32,50 грн/л, А-95 – до 33,50 грн/л, на ДТ – до 32,00 грн/л. "Укр-Петроль", Chipo, "Авантаж 7" повысили цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. На "Овис" все топливо подорожало на 1,5 грн/л.

Сети AMIC, KLO, Motto, "Нефть" и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,6 грн/литр.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 30,84 гривны за литр, для дизельного топлива — 28,30 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,59 грн/литр – для бензина и на 1,46 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 35,30 грн/л.