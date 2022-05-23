Украинские АЗС скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

Сети в период с 20 по 23 мая существенно изменили стоимость этих видов горючего.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

Так, самая большая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 6-12,70 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 50 грн/л, А-95+ – до 50,50 грн/л и ДТ – до 57 грн/л.

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Отмечается, что на Shell бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 11,13 и 10,14 грн/л до 50,99 грн/л и 52 00 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этой сети подорожало на 14,68 грн/л, до 56,99 грн/л.

SOCAR установила цену на дизтопливо на уровне 56,99 грн/л (+1 грн/л).

Фото: enkorr.ua

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.