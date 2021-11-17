Украинские АЗС скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь им стоит заправиться

Цена на голубое топливо продолжает расти.

Украинские сети АЗС в среду, 17 ноября , изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 20 и 2 коп./л до 19,49 грн/л и 19,38 грн/л. Автогаз на станциях "Параллель" подорожал на 24 коп./л, до 19,49 грн/л.

СУГ на станциях операторов KLO и "Авантаж 7" подорожал в среднем на 11 и 10 коп./л, до 19,24 грн/л и 18,15 грн/л соответственно. Такие сети как SUNOIL, Prime, Mango и другие подняли цены на 10-30 коп./литр.

Отмечается, что средняя цена голубого топлива в Украине теперь составляет 18,81 грн/л (+4 коп./л).

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,18 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,55 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 0,22 коп./литр – для бензина и на 0,35 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,18 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,55 грн/л.

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