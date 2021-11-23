Украинские АЗС скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь им стоит заправиться

Украинские АЗС скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь им стоит заправиться

Он пересек отметку в 19 грн/литр.

Ряд украинских АЗС во вторник, 23 ноября , изменили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя стоимость голубого топлива выросла на 5-20 коп./литр. В частности, автогаз в сети AMIC подорожал на 18 коп./л, до 18,94 грн/л, в сети "Параллель" – на 10 коп./л, до 19,69 грн/л.

Chipo подняла цены в среднем на 22 коп./л, до 19,11 грн/л. Такие сети, как "Автотранс", "Кворум", BVS и "Овис", увеличили стоимость на 5-20 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 23 ноября составила 19,03 грн/л (+2 коп./л до 22 ноября).

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,18 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,55 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 0,22 коп./литр – для бензина и на 0,35 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,18 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,55 грн/л.

Ранее говорилось о том, что в Украине может существенно подорожать автогаз.