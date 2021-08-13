Украинские АЗС скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь стоит им заправиться

Украинские АЗС скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь стоит им заправиться

Установлен очередной рекорд цены голубого топлива.

Ряд украинских АЗС в течение недели, с 6 по 13 августа, изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя стоимость голубого топлива добавила еще 28 коп./литр и теперь составляет 17,42 грн/литр, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.

В частности, на АЗС OKKО стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 17,99 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 10 коп./л, до 17,98 грн/л.

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Консолидированная сеть АЗС "Приват", обладающая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 34-35 коп./л, до 16,95-16,96 грн/л. На станциях сети AMIC ресурс подорожал на 41 коп./л, до 17,35 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 33 и 35 коп./л, до 17,58 к грн/л и 17,41 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 40 коп./л — до 17,35 грн/л. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 40 коп./л и 60 коп./л, до 17,89 грн/л и 16,98 грн/л соответственно.

Такие сети как "Параллель", Glusco, BVS, SunOil, Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 10-50 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что средняя розничная цена ресурса с начала июля до 13 августа выросла на 2,05 грн/л, тогда как оптовые партии подорожали до 29 070 грн/т.

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