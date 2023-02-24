Украинские АЗС скорректировали стоимость автогаза: за сколько теперь им можно заправиться

Сети в пятницу, 24 февраля, изменили стоимость голубого горючего в сторону уменьшения.

Так, средняя цена на автогаз в Украине упала на 65 коп./литр – до 24,21 грн/литр.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка, передает Enkorr.

Отмечается, что такие сети, как OKKO и WOG, скорректировали стоимость голубого горючего на 41 и 45 коп./литр, до 25,34 и 25,19 грн/литр соответственно. На 1 грн/литр снизили цены: "Нефтек" (23,99 грн/литр), BVS на 59 коп./литр (25,49 грн/литр).

Больше всего "сбросила" на автогаз "Укрнафта" (-1,10 – до 23,05 грн/литр). Неизменной осталась стоимость этого вида горючего на KLO (23,09 грн/литр), ZOG (24,50 грн/литр), UPG (24,18 грн/литр), VST (23,50 грн/литр) и "Фактор" (22,90).

Вашему вниманию изменения в стоимости автогаза на всех украинских АЗС:

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