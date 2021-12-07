Украинские АЗС скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива

Сети продолжают снижать их цены.

Ряд украинских АЗС во вторник, 7 декабря , изменили стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что сети, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 6 по 7 декабря снизили стоимость бензина и ДТ в пределах 0,1 — 1,2 грн/л.

На станциях сети Prime бензин марки А-92 подешевел на 70 коп./ л – до 30,00 грн/л, бензин А-95 – на 1,2 грн/л, до 30,50 грн/л.

В сети KLO цены на бензин снизились на 20-30 коп./л : бензин марки А-92 подешевел до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,39 грн/л. В то же время ДТ подешевел на 80 коп./л — до 28,99 грн/л. Сеть "Фактор" снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л.

На 26 коп./л – до 29,36 грн/л, подешевело дизтопливо в сети Chipo.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,88 гривны за литр, для дизельного топлива — 23,27 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 1,27 грн/литр – для бензина и на 0,56 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,88 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,27 грн/л.

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