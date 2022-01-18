Украинские АЗС скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива

Тенденция роста продолжается.

Ряд украинских сетей АЗС во вторник, 18 января , изменили цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что их цена снова выросла. В этот раз среднее повышение составляет от 0,1 до 0,6 грн/литр.

Так, на станциях сети БРСМ-Нефть бензин подорожал на 27 коп./л: бензин А-92 – до 28,85 грн/л, бензин А-95 – до 30,85 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,20 грн/л – до 29,46 грн/л.

На заправках "Укргаздобычи" бензин и ДТ подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,10 грн/л, А-95 – до 31,90 грн/л, на ДТ – до 31,19 грн/л.

В сети "Фактор" на 20 коп./л выросли цены на бензин и на 60 коп./л — дизтопливо.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,92 гривны за литр, для дизельного топлива — 25,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 95 коп./литр – для бензина и на 1,34 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,16 грн/л.

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