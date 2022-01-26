Украинские АЗС скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива

Цены продолжают лезть вверх.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 26 января , изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на свой ценовой мониторинг рынка, передает Enkorr.

Отмечается, что крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 – до 31,95 грн/л и ДТ – до 31,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 31 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 32,00 и 31,00 грн/л.

На станциях сети BVS бензин подорожал на 1,4 грн/ л: бензин А-92 – до 33,19 грн/л, бензин А-95 – до 33,69 грн/л. Цена ДТ выросла на 1,5 грн/л до 33,09 грн/л. Горючее в сети Shell подорожало на 0,21-0,44 грн/л.

Сети БРСМ-Нефть, Prime, Авантаж 7, Marshal, UPG, Motto и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-0,7 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 29,25 гривны за литр, для дизельного топлива — 26,84 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,33 грн/литр – для бензина и на 1,68 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 34,25 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 33,84 грн/л.