Украинские АЗС снизили цены на автогаз: сколько теперь им стоит заправиться

Абсолютно все АЗС в течение недели, с 29 июля по 5 августа, скорректировали стоимость голубого топлива в сторону уменьшения.

Средняя цена на сжиженный газ за неделю в сетях АЗС снизилась на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л .

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,71 грн/л и 1,25 грн/л до 28,49 и 28,48 грн/л соответственно. В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" — на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л л.

Кроме того, на 0,3-4 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Вашему вниманию изменения в стоимости автогаза на украинских АЗС:

Фото: enkorr.ua

Снижение цены, как отмечают операторы, обусловлено профицитом ресурса на рынке, из-за чего цена в группе продемонстрировала существенное снижение. По данным "А-95", в июле было импортировано 77 тыс. т автогаза, что на 8% больше чем в июне.

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