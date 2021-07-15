Украинские АЗС существенно прибавили в стоимости топлива: насколько стало дороже заправить авто

Средние цены выросли почти на 20%.

В Украине с января по июнь 2021года АЗС существенно подняли цены на бензин, дизельное топливо и автогаз.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на Госстат.

Также читайте Украина вошла в топ-5 стран Европы по темпам подорожания топлива

Так, за первые шесть месяцев этого года средняя стоимость на заправках повысились на 18,7%. В результате проезд в городском транспорте стал дороже на 12,7%, или на 70 копеек. За билет в среднем нужно отдать 6,21 грн.

Исходя из данных Госкомстата, от 14 июля средняя цена на сжиженный газ для автомобиля увеличилась на 23,6%, или 3 грн и составила на начало июля 15,73 грн за литр. Бензин марки А-92 подорожал на 18,9%, до 28,36 грн. То есть с начала года цена в среднем выросла на 4,5 грн за литр.

Одновременно за литр 95-го в июне нужно было отдать 29,27 грн, тогда как в начале года — 24,96 грн. Итак, за полгода бензин этой марки подорожал в среднем на 4,3 грн, или на 17,2%. Рост средних цен на дизельное топливо с января 2021-го составило 15%, или 3,6 грн. Стоимость поднялась от 24,05 до 27,61 грн.

Также читайте Стоимость топлива в Украине: чего ждать водителям с ценами на бензин и дизель в ближайшее время

Согласно данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 14 июля средняя цена А-92 находится на отметке 29,21 грн, А-95 — 30,19 грн, ДТ — 28,43 грн.

Ранее рассказывалось о том. что украинским АЗС установили новую предельную стоимость горючего, от которой они могут устанавливать свою наценку.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку