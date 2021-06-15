Украинские АЗС уменьшили цены автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Стоимость голубого топлива упала от 10 до 50 коп./литр.

Ряд украинских сетей АЗС во вторник, 15 июня, скорректировали цены автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что заправиться голубым топливом стало дешевле, ведь его стоимость уменьшилась от 10 до 50 коп./литр.

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Так, консолидированная сеть АЗС "Приват", обладающая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 7-10 коп./л, до 14,92 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Николаевской области, где ресурс подешевел на 50 коп./л, до 14,95 грн/л. В других регионах продукт подешевел на 5-40 коп./л.

Автогаз в сети UPG подешевел на 30 коп./л, до 15,65 грн/л, в сети KLO — на 50 коп./л, до 15,69 грн/л. Такие сети как "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, Mango и "Татнефть-АЗС-Украина" снизили цены в среднем на 15-20 коп./л.

Средняя стоимость СУГ в Украине 15 июня составила 15,61 грн/л (-5 коп./л за сутки).

enkorr.ua

Добавим, что Кабмин совсем недавно принял госрегулирования цен на топливо. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. В связи с этим, ряд АЗС приняли решение прекратить продажу премиального топлива.

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