Украинские бойцы получили автомобили для выполнения боевых заданий: что это за машины

Украинские бойцы получили автомобили для выполнения боевых заданий: что это за машины

Автопарк военных пополнился 14 новенькими экземплярами.

Украинские бойцы территориальной обороны Днепра получили в свое распоряжение автомобили для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает Днепропетровская облгосадминистрация.

Отмечается, что военные обзавелись десятью пикапами и четырьмя микроавтобусами. Авто вместительные и выносливые. Они безусловно пригодятся при выполнении боевых заданий.

Что касается пикапов, то это универсальные автомобили. Обладают высокой проходимостью и легко преодолевают бездорожье. На каждый можно погрузить до 750 кг груза. А еще – установить военное оборудование и выполнять боевые задания.

Фото: adm.dp.gov.ua

Фото: adm.dp.gov.ua

Микроавтобусы, в свою очередь, насчитывают три грузовых и один пассажирский на 18 мест. Авто пригодятся для подвоза бойцов и грузов в места дислокации.

"Такие машины нам очень нужны. На них можно проехать в любую погоду по полям, лесам. Даже по грязи после дождя. Там, где нет асфальта и где обычная машина просто сядет.

На автобусах будем доставлять раненых с поля боя в больницу. А пикап можно буквально превратить в боевую машину. И пулемет поставить, и боекомплекты перевозить. Мы понемногу, но продвигаемся вперед. И вот эта помощь – она бесценна", — сказал один из военных.