Украинские сети АЗС изменили цены на автогаз: сколько теперь стоит им заправиться

Украинские сети АЗС изменили цены на автогаз: сколько теперь стоит им заправиться

Голубое топливо впервые за долгое время подешевело.

Ряд украинских АЗС в течение недели, с 17 по 24 декабря , скорректировали стоимость автогаза.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

Отметим, что впервые за долгое время заправиться голубым топливом стало дешевле. Так, за последние семь дней его цена упала от 10 до 25 коп./литр.

Итак, на сетях АЗС KLO и "Авантаж 7" стоимость автогаза снизилась на 9 и 10 коп./л, до 19,49 грн/л и 18,42 грн/л соответственно. Автогаз на станциях Mango подешевел на 23 коп./л – до 18,75 грн/л.

Такие сети как Олас, Motto, SUNOIL, Luxwen, Marshal и другие снизили цены на 10-20 коп./литр.

enkorr.ua

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