Украинские сети АЗС изменили цены на бензин

Заправиться им стало дороже.

Ряд украинских АЗС на прошлой неделе, с 28 мая по 4 июня, скорректировали стоимость бензина.

Так, цена на этот вид топлива выросла на 3 коп./литр до 28,96 грн/литр, и в среднем заправки продают топливо этой марки по 28,18 грн за литр, следует из данных Консалтинговой группы А-95, передает UBR.

Больше всего подорожало топливо на заправках "Авантаж 7" — на 17 коп./литр до 28,12 грн/литр. В то же время сразу пять компаний подняли цену на 8 коп./литр. В результате расценки на WOG, ОККО, Socar, Shell достигли 29,92 грн, а на Amic — 29,81 грн. На АЗС "БРСМ-Нафта" бензин подорожал на 7 коп./литр, до 28,34 грн.

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Вместе с тем, KLO и Motto снизили цены на 15 коп./литр, до 29,59 грн и 5 коп./литр, до 27,96 грн соответственно. Самый дорогой бензин на заправках "Параллель" — 31,49 грн, а самый дешевый на Marshal — 27,5 грн.

Что касается А-92, бензин подорожал на шести сетях. Больше всего взвинтили цены такие продавцы:

BVS — на 40 коп./литр до 28,99 грн;

Socar — на 27 коп./литр до 29,75 грн;

"Авантаж 7" — на 17 коп./литр до 27,12 грн.

Остальные подняли цену в пределах 8-15 коп./литр. Одновременно три сети снизили расценки. В частности, KLO уменьшил сумму на 30 коп./литр до 29,24 грн. По дороговизне А-92 лидируют WOG, "Параллель" и Socar, продавая топливо по 29,75 грн. Заправки Marshal оказались внизу списка с показателем 26,5 грн.

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, с учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн за литр на бензин и 7 грн за литр на дизельное топливо, предельная стоимость бензина А-95 составляет 29,92 грн за литр, что на 8 коп./литр выше цены, установленной на последнюю декаду мая. Предельная цена ДТ, в свою очередь, установлена на уровне 27,91 грн за литр (+2 коп./литр).

Добавим, Кабмин разрешил АЗС повысить стоимость бензина и дизельного топлива.

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