Украинские сети АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться ними стало дешевле.

Ряд украинских АЗС в пятницу, 27 августа, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 снизилась на 17 коп./л и составила 28,92 грн/л, бензин А-95 подешевел на 21 коп./л — до 29,75 грн/л, а дизельное топливо — на 13 коп./л, до 27,96 грн/л.

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В частности, на изменении предельных цен отреагировали сети Shell и KLO. Компании снизили цену на дизельное топливо на 53 и 65 коп./л, до 28,11 и 27,89 грн/л соответственно. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л.

SOCAR опустил цену только на бензин: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,53 грн/л. Все виды топлива подешевели на 50 коп./л на станциях сети UPG.

Такие сети как БРСМ-Нафта, Параллель, Автотранс, "Нефтек", BVS, Рур групп, Олас и другие снизили цены на топливо в пределах 0,25-1,2 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины 26 августа обнародовало среднюю стоимость бензина в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива — 21,11 грн/л, на основании которых рассчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо — 28,11 грн/л.

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