Украинские сети АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Операторы мгновенно отреагировали на установку новой предельной стоимости.

Ряд украинских АЗС за минувшие выходные, с 4 по 6 сентября, скорректировали цены бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

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В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельное топливо — на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 5-11 коп./л, а ДТ — на 7 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензина на 41-50 коп./л.

Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG, "Рур групп", "Автопорт" и Motto подняли цены на топливо в пределах 5-60 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина пока составляют 25,94 гривны за литр, для дизельного топлива — 21,69 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 41 коп./литр и 58 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,94 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 28,69 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, что впервые за сто лет во всем мире прекратили использовать один из видов бензина.

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