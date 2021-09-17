Украинские сети АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

И снова в сторону удорожания.

Ряд украинских АЗС скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 5 коп./л и составила 29,29 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 5 коп./л — до 30,17 грн/л, а дизельное топливо — на 4 коп./л, до 28,42 грн/л.

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В частности, на BVS бензин марки А-92 подорожал на 80 коп./л, до 30,11 грн/л, А-95 — на 60 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельное топливо — на 50 коп./л, к 28,79 грн/л. В сети Chipo цены на все виды горючего выросли в среднем на 34-50 коп./л.

Mango повысила стоимость бензина и дизельного топлива на 30 коп./л. Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Рур групп", "Катрал", "Фактор" и Motto подняли цены на топливо в пределах 10-55 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина пока составляют 26,61 гривны за литр, для дизельного топлива — 22,32 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 67 коп./литр и 63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,61 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,32 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, что впервые за сто лет в мире прекратили использовать один из видов бензина.

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