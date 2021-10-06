Украинские сети АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Тенденция подорожания продолжается.

Ряд украинских АЗС в среду, 6 октября, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на BVS бензин марки А-92 подорожал на 30 коп./л, до 30,29 грн/л, А-95 — на 10 коп./л, до 30,99 грн/л, а дизельное топливо — на 40 коп./л, до 29,59 грн/л. В сети AMIC цены на все виды топлива выросли в среднем на 8-9 коп./л.

SOCAR повысила стоимость дизельного топлива на 1 грн/л, до 33,98 грн/л. Такие сети как "Овис", Prime, "Аавтопорт", "Кворум", Motto и другие подняли цены на топливо в пределах 0,1-1,8 грн/л.

enkorr.ua

По данным "А-95", средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 1 коп./л и составила 29,24 грн/л, бензин А-95 подорожал на 5 коп./л — до 30,08 грн/л, дизельное топливо — также на 5 коп./л, до 28,83 грн/л.

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,23 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 33 коп./литр и 64 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,50 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,23 грн/л.

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