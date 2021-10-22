Украинские сети АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться становится все дороже.

Ряд украинских АЗС в пятницу, 22 октября, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

В частности, на станциях UPG все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,10 грн/л, на А-92 — до 31,40 грн/л, на ДТ — до 29,40 грн/л.

В сети KLO цены на бензины выросли на 10 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 32,19 грн/л, А-92 — до 28,27 грн/л. В то же время ДТ подорожало на 20 коп./л, до 30,79 грн/л. Такие сети как SUNOIL, "Татнефть-АЗС-Украина", Овис, Chipo и другие повысили цены в пределах 15-80 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,35 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 1,07 грн/литр и 1,12 грн/литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,57 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,35 грн/л.

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