Украинские сети АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться становится все дешевле.

Ряд украинских АЗС в течение выходных, с 3 по 6 декабря , скорректировали стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-95 за выходные (3-6 декабря) снизилась на 52 коп./л и составляет 30,35 грн/л, бензин А-92 подешевел на 51 коп./л – до 29,58 грн/л, а дизельное топливо сбросило 49 коп./л (до 29,61 грн/л).

В частности, полтавская сеть BVS снизила цену на дизельное топливо на 50 коп./л – до 29,89 грн/л. "Пятерка" и "двойка" на станциях этой сети подешевели на 1,49 грн/л до 30,49 и 29,89 грн/л соответственно.

"Авантаж 7" снизил стоимость всех видов топлива на 1 грн/л. "Автопорт" на 1,3-1,4 грн/л опустил цены на бензин и на 0,6 грн/л — дизельного топлива. В сети Prime на 30 коп./л подешевел бензин: А-95 – до 31,70 грн/л, А-92 – до 30,70 грн/л.

В таких сетях, как "БРСМ-Нефть", "Укр-Петроль", Marshal, Mango и Motto топливо подешевело в пределах 0,3-1,4 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,88 гривны за литр, для дизельного топлива — 23,27 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 1,27 грн/литр – для бензина и на 0,56 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,88 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,27 грн/л.

Ранее эксперт рассказал, чего ожидать от цен на дизельное топливо в ближайшее время.