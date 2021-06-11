Украинские сети АЗС изменили стоимость автогаза: за сколько им теперь можно заправиться

Цена голубого топлива упала.

Ряд украинских АЗС в течение недели, с 4 по 11 июня, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что заправиться голубым топливом стало дешевле, ведь его цена упала от 10 до 30 коп./литр.

Так, автогаз в сети AMIC подешевел на 11 коп./л, до 15,15 грн/л, в сети KLO — на 20 коп./л, до 16,19 грн/л.

"Авантаж 7" за неделю снизила цены в среднем на 33 коп./л, до 14,85 грн/л. В то же время в Киеве ценник установлен на уровне 14,65 грн/литр, что является минимальной розничной ценой на столичном рынке.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", Shell, Motto, "Кворум", Mango, и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л. Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июня составила 15,66 грн/л (-3 коп./л в неделю).

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, с учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн за литр на бензин и 7 грн за литр на дизельное топливо, предельная стоимость бензина А-95 составляет 29,92 грн за литр, что на 8 коп./литр выше цены, установленной на последнюю декаду мая. Предельная цена ДТ, в свою очередь, установлена на уровне 27,91 грн за литр (+2 коп./литр).

Добавим, Кабмин разрешил АЗС повысить стоимость бензина и дизельного топлива.

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