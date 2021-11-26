Украинские сети АЗС изменили стоимость автогаза: за сколько теперь им можно заправиться

Украинские сети АЗС изменили стоимость автогаза: за сколько теперь им можно заправиться

Он становится очень невыгодным.

Ряд украинских АЗС в течение недели, с 19 по 26 ноября , скорректировали цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr. Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 16 коп./л до 19,06 грн/л.

В частности, на АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 10 коп./л – до 19,68 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 30 коп./л – до 19,98 грн/л. Консолидированная сеть АЗС "Привата", имеющая наибольшее количество газовых модулей, повысила цены в среднем на 38 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нефть" и Motto подорожал в среднем на 34 и 20 коп./л, до 19,31 грн/л и 19,25 грн/л соответственно. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 20 коп./л и 30 коп./л до 19,59 грн/л и 18,55 грн/л.

Такие сети как "Параллель", AMIC, BVS, Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 10-40 коп./литр.

enkorr.ua

Ранее водителям рассказали, чего ожидать с ценами на автогаз в ближайшее время.