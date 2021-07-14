Украинские сети АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Они мгновенно отреагировали на обновление Минэкономики.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 14 июля, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr. Отмечается, что заправиться этими видами топлива стало дороже, ведь их стоимость возросла от 5 до 90 коп./литр.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 23 коп./л, до 31,87 грн/л, дизельное топливо — на 5 коп./л, до 29,60 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и ДТ выросли в среднем на 3 коп./л.

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SOCAR повысила стоимость бензина на 23-39 коп./л, Shell — на 10-23 коп./л. В сети "Автопорт" "двойка" подорожала на 80 коп./л, до 31,30 грн/л, "пятерка" — на 90 коп./л, до 31,60 грн/л, ДТ — на 60 коп./л, к 29,40 грн/л.

Такие сети как "Кворум", BVS, "Укргаздобыча" и Prime откорректировали цены в сторону увеличения на 10-30 коп./л.

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива, от которой они могут устанавливать свою наценку.

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