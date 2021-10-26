Украинские сети АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

И снова в сторону подорожания.

Ряд украинских АЗС в период с 23 по 25 октября скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

В частности, на станциях BVS все виды топлива удорожали на 60-90 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,69 грн/л, А-92 – до 31,89 грн/л, на ДТ – до 31,08 грн/л.

В сети "Катрал" цены на все виды топлива выросли на 60 коп./л: бензин марки А-95 подорожал до 32,57 грн/л, А-92 – до 31,59 грн/л, ДТ – до 29,57. грн/л. Такие сети как KLO, "БРСМ-Нефть", "Рур групп", "Автопорт", Овис и Prime повысили цены в пределах 0,2-1 грн/л.

enkorr.ua

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,20 гривен за литр, для дизельного горючего — 25,07 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,72 коп./литр и 0,63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,2 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,07 грн/л.

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