Украинские сети АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Реакция на новую цену от Минэкономики.

Ряд украинских АЗС в четверг, 23 декабря , скорректировали стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 19 коп./л до 30,97 грн/л. В то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 3 коп./л, до 30,16 грн/л.

На станциях сети Shell бензин подорожал на 19-20 коп./л: бензин А-92 – до 30,59 грн/л, бензин А-95 – до 30,97 грн/л. Цена ДТ выросла на 3 коп./л, до 30,16 грн/л. Сеть "Авантаж" снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л.

Prime, Motto, KLO и БРСМ также откорректировали цены топлива.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,16 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 19 коп./литр – для бензина и на 3 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,16 грн/л.