Украинские сети АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Каждый день водителям приходится доставать из кармана все больше денег, чтобы заправиться.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 19 января , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что их цена снова выросла. На этот раз среднее повышение составляет от 0,1 до 1,2 грн/литр.

Так, на станциях сети AMIC бензины подорожали на 32-33 коп./л: бензин А-92 – до 31,18 грн/л, бензин А-95 – до 32,12 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,38 грн/л – до 31,57 грн/л. На заправках "Кворум" бензин подорожал на 1,2 грн/л. Как следствие, цена на А-92 увеличилась до 30,65 грн/л, А-95 – до 31,95 грн/л.

Такие сети UPG, БРСМ-Нефть, Chipo, Олас, Катрал и другие повысили цены в пределах 10-50 коп./литр.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,92 гривны за литр, для дизельного топлива — 25,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 95 коп./литр – для бензина и на 1,34 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,16 грн/л.

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