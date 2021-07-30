Украинские сети АЗС подняли стоимость автогаза до рекордного уровня

Цена на голубое топливо приближается к 17 грн/литр.

В Украине становится все дороже заправиться автогазом.

Так, по данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", стоимость голубого топлива в течение недели, с 23 по 30 июля, выросло на еще 20 коп./литр, до 16,86 грн/литр. Таким образом, цена на автогаз сейчас является самой высокой для Украины за всю историю наблюдения.

На АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 17,68 грн/л. Автогаз на станциях Shell подорожал на 61 коп./л, до 17,02 грн/л.

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СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 20 и 40 коп./л, до 16,88 грн/л и 16,81 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 5 коп./л — до 16,99 грн/л. Glusco и "Авантаж 7" подняли цены на 30 коп./л и 23 коп./л, до 16,75 грн/л и 16,08 грн/л.

Такие сети как Prime, "Параллель", BVS, UPG, SunOil, Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 10-50 коп./л.

enkorr.ua

Всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,50 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 230 грн/т.

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