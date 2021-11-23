Украинские сети АЗС получили новую предельную цену на топливо: какой должна быть максимальная стоимость бензина и дизеля

Украинские сети АЗС получили новую предельную цену на топливо: какой должна быть максимальная стоимость бензина и дизеля

Заправиться может стать значительно дешевле.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного горючего, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,15 гривен за литр, для дизельного горючего — 23,83 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 1,03 грн/литр – для бензина и на 0,72 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,15 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,83 грн/л. Обнародование Министерством экономики средних цен одного литра ДТ и бензина производится ежемесячно – 3, 13 и 23 числа.

В последний раз эти данные обновлялись в середине ноября.

Добавим, что Кабмин совсем недавно внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие расходы сетей АЗС в размере 27 долл./т или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензина и 73 коп./л (с НДС) – к ДТ. В частности были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

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