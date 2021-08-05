Украинские сети АЗС скорректировали цены автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Украинские сети АЗС скорректировали цены автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Голубое топливо продолжает дорожать.

Ряд украинских АЗС в четверг, 5 августа, изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена на голубое топливо продолжила расти, на этот раз подорожание составляет на 5 коп./литр до 17,07 грн/литр. Таким, образом автогаз продолжает бить рекорды по стоимости в Украине.

В частности, стоимость сжиженного газа в сети SOCAR в среднем выросла на 10 коп./л, до 17,88 грн/л. Продукт на станциях AMIC подорожал на 19 коп./л, до 16,83 грн/л. На 20 коп./л автогаз подорожал в сетях "Параллель", SUNOIL и "Овис".

ZOG, Chipo, "Авантаж" и Mango подняли цены на 22-55 коп./л. СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 6 и 5 коп./л, до 17,14 грн/л и 17,01 грн/л соответственно.

enkorr.ua

Добавим, средняя цена ресурса в размере 17,07 грн/л является рекордной для Украины за всю историю наблюдения. Всего с начала июля цены выросли на 1,73 грн/л, или на 11%, тогда как оптовые партии подорожали на 5 550 грн/т, до 29 180 грн/т.

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива.

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