Украинские сети АЗС скорректировали цены автогаза: за сколько сейчас им можно заправиться

Украинские сети АЗС скорректировали цены автогаза: за сколько сейчас им можно заправиться

Стоимость голубого топлива никак не остановится.

Ряд украинских АЗС в среду, 11 августа, изменили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя стоимость голубого топлива добавила еще 3 коп./литр и теперь составляет 17,38 грн/литр, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.

В частности, в сети KLO продукт подорожал на 10 коп./л, до 17,59 грн/л. На столько же подорожал продукт на АЗС "Рур групп" (до 17,59 грн/л). "Авантаж 7" и UPG подняли цены на 20 коп./л, до 16,78 и 17,35 грн/л соответственно.

Такие сети как Shell, "Параллель", "БРСМ-Нафта", "Кворум", Motto и "Овис" повысили цены в пределах 5-60 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что средняя розничная цена ресурса с начала июля до 11 августа выросла на 2,01 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 29 050 грн/т.

Ранее эксперты рассказали водителям, чего ждать с ценами на автогаз в ближайшее время.

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