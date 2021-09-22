Украинские сети АЗС скорректировали цены автогаза: за сколько сейчас им можно заправиться

Украинские сети АЗС скорректировали цены автогаза: за сколько сейчас им можно заправиться

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Ряд украинских АЗС в среду, 22 сентября, изменили стоимость на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя цена голубого топлива повысилась на 6 коп./л, до 17,69 грн/л.

Также читайте Британцы назвали автомобили с наименьшим и наибольшим расходом топлива от заявленного

В частности, на станциях WOG и SOCAR продукт подорожал на 24 коп./л и 50 коп./л соответственно, до 18,48 грн/л.

На АЗС "Параллели" и "Автотранс" стоимость автогаза выросла в среднем на 41 коп./л и 30 коп./л, до 18,49 грн/л и 17,98 грн/л соответственно. Автогаз на станциях UPG подорожал на 20 коп./л, до 17,55 грн/л.

СУГ на станциях Chipo и "БРСМ-Нафта" подорожал в среднем на 10 и 9 коп./л, до 17,52 к грн/л и 17,69 грн/л Такие сети как "Авантаж 7", "Катрал", " Овис ", Motto и другие подняли цены на 5-10 коп./л.

enkorr.ua

Отмечается, что на фоне роста мировых цен и локального дефицита СУГ с начала июля до середины августа сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля до 20 сентября средняя стоимость в опте выросла на 2,8 грн/л, в рознице — на 1,99 грн/л. С учетом сегодняшнего подорожания в рознице сохраняется потенциал для роста на 30-40 копеек, считают трейдеры.

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную цену топлива.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку