Украинские сети АЗС скорректировали цены автогаза: за сколько теперь им можно заправиться

Стоимость продолжила идти в сторону удорожания.

Ряд украинских АЗС в течение недели, с 13 по 20 августа, изменили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что средняя стоимость голубого топлива добавила еще 4 коп./литр и теперь составляет 17,46 грн/литр, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения.

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В частности, на АЗС AMIC и Shell стоимость автогаза выросла в среднем на 23 коп./л и 22 коп./л, до 17,58 грн/л и 17,65 грн/л соответственно. Автогаз на станциях "Автотранс" подорожал на 25 коп./л, до 17,68 грн/л.

Голубое топливо на станциях SUNOIL и Motto подорожало в среднем на 17 и 15 коп./л, до 17,15 к грн/л и 17,56 грн/л соответственно. В сети Prime за неделю цена выросла на 40 коп./л — до 17,40 грн/л.

Такие сети как BVS, Chipo, "Овис", Marshal, Mang, "Катрал" и другие подняли цены на 5-30 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что средняя розничная цена ресурса с начала июля до 20 августа выросла на 2,09 грн/л, тогда как оптовые партии подорожали до 29 450 грн/т.

Ранее эксперт озвучил прогноз, что будет с ценами на бензин и дизель в ближайшее время.

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