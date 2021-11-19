Украинские сети АЗС скорректировали цены на автогаз: за сколько теперь им можно заправиться

Украинские сети АЗС скорректировали цены на автогаз: за сколько теперь им можно заправиться

Его стоимость приближается к 19 грн/литр.

Украинские АЗС в течение недели, с 12 до 19 ноября , изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена голубого топлива прибавила в цене 16 коп./л и теперь оценивается в 18,90 грн/л.

Так, на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 36 и 30 коп./л до 19,65 грн/л и 19,58 грн/л. Автогаз на станциях "Параллель" подорожал на 34 коп./л, до 19,59 грн/л. СУГ на станциях операторов KLO и "Авантаж 7" подорожал в среднем на 26 и 20 коп./л, до 19,39 и 18,25 грн/л соответственно.

Такие сети как SUNOIL, Prime, Mango SOCAR, "БРСМ-Нефть" и другие подняли цены на 10-30 коп./литр.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,18 гривен за литр, для дизельного горючего — 24,55 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 0,22 коп./литр – для бензина и на 0,35 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,18 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,55 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине может существенно подорожать автогаз.