Украинские сети АЗС скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

Украинские сети АЗС скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

Их стоимость продолжает расти.

Ряд украинских АЗС в четверг, 6 января , изменили цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr. Средняя стоимость этих видов топлива выросла от 0,2 до 1 грн/литр.

В частности, на станциях KLO бензин подорожал на 30 коп./л, ДТ – на 40 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,29 грн/л, А-92 – до 30,99 грн/л, на ДТ – до 29,99 грн/л.

В сети "Авантаж 7" на 50 коп./л выросли цены на виды топлива: А-95 подорожал до 29,45 грн/л, А-92 – до 28,45 грн/л, ДТ – до 27,85 грн/л /л /л

Такие сети как Prime, БРСМ-Нефть, BVS, Chipo, Овис, Укргаздобыча, Motto и другие повысили цены в пределах 0,2-1 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,82 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1 грн./литр – для бензина и на 66 коп./литр – для дизельного горючего соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,82 грн/л.

Читайте также:

Как собственноручно заменить смазку на своем авто: советы водителям

В Украине по итогам декабря рекордно вырос спрос на новые коммерческие авто: какие машины покупали чаще всего

Регистрация ввезенного автомобиля в Украину: как это сделать, требования и ответственность за их нарушение