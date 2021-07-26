Украинские сети АЗС скорректировали стоимость автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Украинские сети АЗС скорректировали стоимость автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Украинские сети АЗС в течение прошедших выходных, с 23 по 26 июля, изменили цены автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 6 коп./л, до 16,72 грн/л. Таким образом, голубое топливо продолжает бить рекорды по своей стоимости для Украины за всю историю наблюдения.

Так, на АЗС AMIC и AMIC стоимость автогаза выросла в среднем на 20 коп./л и 46 коп./л, до 16,53 грн/л и 16,87 грн/л соответственно. Продукт на станциях "Автотранс" подорожал на 20 коп./л, до 16,98 грн/л.

СУГ на станциях операторов BVS и Prime подорожал в среднем на 30 и 40 коп./л, до 16,49 к грн/л и 16,40 грн/л соответственно. В сети "Авантаж 7" цена выросла на 13 коп./л — до 15,98 грн/л. Такие сети как Chipo, "Овис", "Катрал", Mango, "Олас" и Motto подняли цены в пределах на 10-35 коп./л.

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что украинские АЗС получили новую предельную стоимость топлива.

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