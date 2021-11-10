Украинские сети АЗС скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь стоит им заправиться

Тенденция удорожания продолжается.

Ряд украинских АЗС в среду, 10 ноября , изменили цены на автогаз.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Средняя средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла на 8 копеек – до 18,73 грн/л. В частности, на АЗС KLO и Shell стоимость автогаза выросла в среднем на 28 и 22 коп./л до 19,13 грн/л и 18,88 грн/л соответственно.

Продукт на станциях "Укрнафты" прибавил 22 коп./л и составил 18,18 грн/л. В то же время на других станциях, также входящих в консолидированную сеть группы "Приват" — "Авиас", ANP и другие, — цена автогаза выросла на 50 коп./л до 18,17 грн/л.

Автогаз на станциях "Автотранс" подорожал на 15 коп./л, до 18,98 грн/л. Сеть "Авантаж" повысила цену на ресурс на 13 коп./л, до 18,02 грн/л. Такие сети как "БРСМ-Нефть", "Овис", AMIC, "Кворум", Chipo, Motto и другие подняли цены на 5-20 коп./л.

Интересно, что сети ОККО и WOG, которые в понедельник, 8 сентября, подняли цену на 50 коп./л, сегодня снизили ее на 20 коп./л, до 19,28-19,29 грн/л.

enkorr.ua

Ранее водителям рассказали, чего ожидать с ценами на автогаз в ближайшее время.

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