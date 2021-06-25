Украинские сети АЗС скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться ними стало дороже.

Ряд украинских АЗС в течение недели, с 18 по 25 июня, изменили цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

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Отмечается, что средняя стоимость в стране бензина А-92 выросла на 24 коп./л и составила 28,72 грн/л, бензин А-95 подорожал на 37 коп./л — до 29,68 грн/л, а дизельное топливо добавило 44 коп./л (28,17 грн/л).

В частности, консолидированная сеть группы "Приват" ( "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие — всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Так, на станциях ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 28,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 29,00 и 28,00 грн/л.

На WOG и ОККО дизельное топливо подорожало на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Shell опустил цену бензина А-92 на 30 коп./л, до 29,99 грн/л, в то же время подняв цену на ДТ до 29,19 грн/л (+10 коп./л).

В сети UPG "двойка" подорожала на 20 коп./л, до 29,10 грн/л, "пятерка" — на 30 коп./л, до 30,10 грн/л, ДТ — на 20 коп./л, до 26,70 грн/л. Также откорректировали свои цены в основном на дизельное топливо в сторону увеличения AMIC, KLO, Автотранс, "Параллель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "Рур групп" и BVS.

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива.

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