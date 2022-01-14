Украинские сети АЗС скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива

Их цена продолжила расти.

Ряд украинских АЗС в пятницу, 14 января , изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что в среднем сети повысили их цены – от 0,2 до 1,3 грн/литр.

Так, на станциях сети Shell бензин подорожал на 72-91 коп./л : бензин А-92 – до 32,21 грн/л, бензин А-95 – до 32,88 грн/л. Цена ДТ выросла на 1,11 грн/л - до 31,93 грн/л. Бензин в сети SOCAR подорожал на 0,95-1 грн/л.

На UPG бензин подорожал на 1 грн/л, ДТ – на 1,3 грн/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,30 грн/л, А-92 – до 31,90 грн/л, на ДТ – до 29,90 грн/л. В сети "Авантаж 7" на 50 коп./л выросли цены на бензин: А-95 подорожал до 28,95 грн/л, А-92 — до 29,95 грн/л.

Сети AMIC, "Параллель", "Автотранс", "Автопорт", Prime, Chipo, Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,3 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,92 гривны за литр, для дизельного топлива — 25,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 95 коп./литр – для бензина и на 1,34 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,16 грн/л.

Раньше рассказывалось о том. что Кабмин ввел ежедневный мониторинг цен на топливо.