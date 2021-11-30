Украинские таможенники конфисковали немецкую "евробляху" за 32,5 тысячи евро

Ее владелец теперь получит немалый штраф.

Координационно-мониторинговой таможней выявлен факт незаконного ввоза на таможенную территорию Украины автомобиля BMW 2020 года выпуска.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Facebook.

Отмечается, что это транспортное средство ввезено из Румынии. Естественно, что владелец оценил его недорого – 27 500 евро. От этой суммы начисляются несколько налогов при растаможке – ввозная пошлина и НДС. Однако таможенники усомнились в этой стоимости и запросили таможенные органы Румынии.

"При проверке документов таможенного оформления у таможенников возникли сомнения в действительности стоимости автомобилей. С этой целью был направлен запрос в таможенные органы Румынии. По результатам обработки ответа, таможенным органом установлены разногласия относительно отправителя, получателя и ложные сведения, необходимые для определения его таможенной стоимости", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, согласно ответу таможенных органов страны отправления установлено, что фактически данное транспортное средство приобретено за значительно большую сумму — 32 500 евро.

В результате, на основании полученной информации и проведенной таможней проверки в отношении гражданина Украины — перевозчика, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины на общую сумму 1,05 млн. грн.

Санкция указанной статьи предусматривает наложение штрафа в размере ста процентов стоимости товара и его конфискации.